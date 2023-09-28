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«Дженоа» разгромил «Рому» в матче 6-го тура Серии А

Римляне рядом с зоной вылета.
«Дженоа» разгромил «Рому» в матче 6-го тура Серии А
28 сентября 2023 23:44
автор: Денис Владимиров
автор фото: Getty Images

«Дженоа» обыграл «Рому» в домашнем матче шестого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Первый гол в матче на пятой минуте забил исландский нападающий генуэзцев Альберт Гюдмюндссон. Гости отыгрались на 22-й минуте после точного удара полузащитника Брайана Кристанте.

Дальше забивали только хозяева. Авторами голов стали Матео Ретеги (45-я минута), Мортен Торсби (74) и Жуниор Мессиас (81).

«Дженоа» набрал 11 очков и переместился на 11-е место в турнирной таблице, «Рома» с пятью баллами находится на 16-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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