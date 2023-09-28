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Игорь Колыванов считает, что класс «Химок» однозначно выше, чем 2DROTS

Медийная команда закончила выступление на турнире.
28 сентября 2023 23:57
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал победу «Химок» над 2DROTS (2:0) в Кубке России.

«В любом случае 2DROTS определенно самая сильная медийная команда. Сегодня они достаточно неплохо себя показали: комбинировали, имели много моментов. Просто класс игроков «Химок» однозначно выше, что помогло им достичь успеха. Конечно, если бы не удаление, то игра получилась бы более интригующая и интересная», — цитирует Колыванова RT.

В нынешнем розыгрыше Кубка России 2DROTS прошёл «Сахалин», «Муром» и кировское «Динамо».

источник: «RT на русском»
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