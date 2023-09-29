Три вице-президента УЕФА были против допуска юношеских сборных России до 17 лет

Стали известны имена вице-президентов УЕФА, которые не поддержали решение о снятии санкций с юношеских сборных России на прошедшем исполкоме организации.

Напомним, что в Союза европейских футбольных ассоциаций высказались о возвращении команд из РФ до 17 лет на международные турниры.

Как сообщает Sky News, три из пяти вице-президентов УЕФА выступали против этого решения. Речь идёт об англичанине Дэвиде Гилле, поляке Збигневе Бонеке и представительнице Уэльса Лауре Макаллистер.

Несмотря на отказ Шведской футбольной ассоциации, за допуск россиян к турнирам проголосовал их представитель Карл-Эрик Нильссон, а также Габриэле Гравина из Италии.