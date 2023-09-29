ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Три вице-президента УЕФА были против допуска юношеских сборных России до 17 лет

Команды будут играть в нейтральном статусе.
29 сентября 2023 08:44
автор: Александр Поволоцкий

Стали известны имена вице-президентов УЕФА, которые не поддержали решение о снятии санкций с юношеских сборных России на прошедшем исполкоме организации.

Напомним, что в Союза европейских футбольных ассоциаций высказались о возвращении команд из РФ до 17 лет на международные турниры.

Как сообщает Sky News, три из пяти вице-президентов УЕФА выступали против этого решения. Речь идёт об англичанине Дэвиде Гилле, поляке Збигневе Бонеке и представительнице Уэльса Лауре Макаллистер.

Несмотря на отказ Шведской футбольной ассоциации, за допуск россиян к турнирам проголосовал их представитель Карл-Эрик Нильссон, а также Габриэле Гравина из Италии.

источник: Sky News
«Нам некогда плакать». Моуринью - о худшем старте сезона в своей карьере
«Рома» опустилась почти на самое дно турнирной таблицы Серии А.
29.09.2023 08:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
Игорь Колыванов считает, что класс «Химок» однозначно выше, чем 2DROTS
Медийная команда закончила выступление на турнире.
28.09.2023 23:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Интер» планирует подписать бывшего футболиста «Реала»
Игрок покинул стан «сливочных» в прошлом году.
28.09.2023 23:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Дженоа» разгромил «Рому» в матче 6-го тура Серии А
«Дженоа» разгромил «Рому» в матче 6-го тура Серии А
Римляне рядом с зоной вылета.
28.09.2023 23:44
Футбол
автор: Денис Владимиров
Пономарёв оценил перспективы Сергея Юрана завоевать титул РПЛ в ближайшие годы
Российский специалист в данный момент руководит «Пари НН».
28.09.2023 23:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший полузащитник «Севильи» Гомес перейдёт в «Монцу»
В начале месяца игрок расторг контракт с испанским клубом.
28.09.2023 23:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Френк Лебёф: руководству «Челси» нужно быстро что-то менять, иначе они убьют клуб
Лондонцы после шести туров рядом с зоной вылета.
28.09.2023 23:18
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.