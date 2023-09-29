«Нам некогда плакать». Моуринью - о худшем старте сезона в своей карьере

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал худший старт сезона в своей тренерской карьере.

«Это худший мой старт в карьере, да. Но при этом, кажется, «Рома» впервые в истории сыграла в двух еврокубковых финалах подряд.

Нам некогда плакать. Мы можем плакать внутри, потому что всё это ранит наши сердца, особенно моё, учитывая мою связь с фанатами «Ромы». Но завтра мы вернёмся к работе. Следующая игра тоже может принести три очка, не семь и не восемь, но она для нас крайне важна», – приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, в своем последнем матче римляне на выезде с разгромным счетом уступили «Дженоа» (1:4). После шести туров команда с пятью очками расположилась на 16-й строчке в турнирной таблице Серии А.

В 2022 году Моуринью привел «Рому» к победе в Лиге конференций, а в 2023 «волки» добрались до финала Лиги Европы, в котором проиграли испанской «Севилье».