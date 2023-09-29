Дело Негрейры может привести к прекращению существования «Барселоны»

«Барселона» может прекратить своё существование из-за разбирательств по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

Напомним, что накануне клубу было предъявлено официальное обвинение в даче взятки экс-функционеру.

«В случае признания вины преступники получат от трёх до шести лет тюрьмы. Сама «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба, что, скорее всего, приведёт к банкротству 124-летнего клуба», — говорится в материале издания The Telegraph.

Ранее в «Барселоне» заявили, что не получали официальных уведомлений о начатом судебном расследовании.