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«Прекрасное завершение карьеры». Мор — о переходе Дзагоева в «Ламию»

Футболист становился трёхкратным чемпионом России в составе ЦСКА.
29 сентября 2023 09:45
автор: Александр Поволоцкий

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал информацию о переходе полузащитника Алана Дзагоева в «Ламию».

Отметим, что 33-летний футболист подписал контракт с греческим клубом 

«Это хороший вариант для Дзагоева. Думаю, что никто не сомневается в его способностях. Он мастер самого высокого уровня. Главное, чтобы Дзагоев избежал травм. Думаю, что он будет получать удовольствие от футбола и жизни. Прекрасное завершение карьеры», — приводит «Матч ТВ» слова Мора.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин». В минувшем сезоне Первой лиги он провёл 20 матчей, в которых забил три мяча.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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