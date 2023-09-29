«Прекрасное завершение карьеры». Мор — о переходе Дзагоева в «Ламию»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал информацию о переходе полузащитника Алана Дзагоева в «Ламию».

Отметим, что 33-летний футболист подписал контракт с греческим клубом

«Это хороший вариант для Дзагоева. Думаю, что никто не сомневается в его способностях. Он мастер самого высокого уровня. Главное, чтобы Дзагоев избежал травм. Думаю, что он будет получать удовольствие от футбола и жизни. Прекрасное завершение карьеры», — приводит «Матч ТВ» слова Мора.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин». В минувшем сезоне Первой лиги он провёл 20 матчей, в которых забил три мяча.