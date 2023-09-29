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Романцев посоветовал Дзюбе извиниться за слова о Семаке

Ветеран тренерского цеха счел неподобающим поведение футболиста.
29 сентября 2023 09:52
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев посоветовал нападающему столичного «Локомотива» Артему Дзюбе принести извинения наставнику питерского «Зенита» Сергею Семаку за свои слова после матча между этими командами.

«Что касается новой вспышки разговоров вокруг Дзюбы, то пусть он не обижается, но в данной ситуации я бы посоветовал ему принести извинения. Думаю, что это только вызовет уважение, которое он заработал игрой и честным отношением к своей профессии», - приводи слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, в своем послематчевом интервью Дзюба на вопрос о Семаке ответил: «А кто это?».

Сама встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 2:1, однако сам форвард не отметился результативными действиями.

источник: «Спорт-Экспресс»
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