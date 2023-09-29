ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В Татарстане объяснили, почему Казань не примет финал Кубка России и матч за Суперкубок в 2024 году

Город должен был проводить встречу за Суперкубок УЕФА.
29 сентября 2023 10:13
автор: Александр Шульгин

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов объяснил, почему Казань не будет бороться за проведение финала Кубка России-2023/24, а также за Суперкубок в 2024 году.

«В этом году мы хорошо провели Суперкубок России, надо дать и другим городам возможность. Если будет желание у РФС или РПЛ что-то провести в Казани, мы всегда открыты для предложений. У нас в следующем году Игры будущего, Игры стран БРИКС, саммит БРИКС - повестка очень большая, будет очень много подготовки, город будет чуть перегружен этим. Будем болеть за «Рубин», пусть он продвинется наверх», - приводит слова Леонова «РИА Новости».

Напомним, город принимал матч за Суперкубок России в 2023 году, в котором чемпион страны «Зенит» в серии послематчевых пенальти одолел обладателя Кубка ЦСКА.

Кроме того, столица Татарстана должна была принять матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году, однако европейские футбольные власти запретили проводить соревнования под своей эгидой на территории России.

источник: «РИА Новости»
Романцев посоветовал Дзюбе извиниться за слова о Семаке
Ветеран тренерского цеха счел неподобающим поведение футболиста.
29.09.2023 09:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Прекрасное завершение карьеры». Мор — о переходе Дзагоева в «Ламию»
Футболист становился трёхкратным чемпионом России в составе ЦСКА.
29.09.2023 09:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Головин пропустил тренировку «Монако» перед матчем с «Марселем»
Россиянин точно пропустит важный матч.
29.09.2023 09:13
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дело Негрейры может привести к прекращению существования «Барселоны»
29.09.2023 09:04
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Три вице-президента УЕФА были против допуска юношеских сборных России до 17 лет
Команды будут играть в нейтральном статусе.
29.09.2023 08:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Нам некогда плакать». Моуринью - о худшем старте сезона в своей карьере
«Рома» опустилась почти на самое дно турнирной таблицы Серии А.
29.09.2023 08:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
Игорь Колыванов считает, что класс «Химок» однозначно выше, чем 2DROTS
Медийная команда закончила выступление на турнире.
28.09.2023 23:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.