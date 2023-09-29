В Татарстане объяснили, почему Казань не примет финал Кубка России и матч за Суперкубок в 2024 году

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов объяснил, почему Казань не будет бороться за проведение финала Кубка России-2023/24, а также за Суперкубок в 2024 году.

«В этом году мы хорошо провели Суперкубок России, надо дать и другим городам возможность. Если будет желание у РФС или РПЛ что-то провести в Казани, мы всегда открыты для предложений. У нас в следующем году Игры будущего, Игры стран БРИКС, саммит БРИКС - повестка очень большая, будет очень много подготовки, город будет чуть перегружен этим. Будем болеть за «Рубин», пусть он продвинется наверх», - приводит слова Леонова «РИА Новости».

Напомним, город принимал матч за Суперкубок России в 2023 году, в котором чемпион страны «Зенит» в серии послематчевых пенальти одолел обладателя Кубка ЦСКА.

Кроме того, столица Татарстана должна была принять матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году, однако европейские футбольные власти запретили проводить соревнования под своей эгидой на территории России.