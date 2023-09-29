Генсек Федерации футбола Кении подтвердил, что матч с Россией пройдет в Турции 16 октября

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено сообщил о договоренности по проведению товарищеского матча со сборной России.

Отметим, что 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве с Камеруном.

«Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборная Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции», — цитирует Отиено Sport24.

Российские клубы и команды временно отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.