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Романцев объяснил, почему Глушаков не смог найти себе команду в РПЛ

Футболист будет выступать во Второй лиге.
29 сентября 2023 11:07
автор: Александр Шульгин

Бывший главный московского «Спартака» Олег Романцев объяснил, почему экс-капитан красно-белых Денис Глушаков не смог найти себе команду в РПЛ в отличие от Артема Дзюбы.

«Лично я не считаю Дениса проблемным. Да, у него непростой характер. Но именно благодаря ему он добился того, что стал профессионалом высокого класса. На мой взгляд, дело в том, что амплуа Дзюбы позволяет ему находить на поле паузы для восстановления. Он и назад может отойти, и мяч придержать, и в подыгрыше сыграть. А вот в полузащите, да еще на позиции опорника, объем работы намного больше, и в 36 лет качественно осилить ее Глушакову может оказаться очень сложно», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, последним клубом Глушакова в РПЛ был «Пари НН». Недавно футболист заключил контракт со «Спартаком» из Костромы, который выступает во Второй лиге.

В составе московского «Спартака» игрок становился чемпионом России, бронзовым призером и обладателем Суперкубка страны.

источник: «Спорт-Экспресс»
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