Журналистка USA Today: россиян надо выгонять с Олимпийских игр, они будут жульничать

Американская журналистка издания USA Today высказалась против выступления россиян на Олимпиадах.

Отметим, что ближайшие Игры пройдут летом 2024 года в Париже.

«Пока не выгнать россиян с Олимпиады или двух Олимпиад, олимпийский мир, мир фигурного катания и других видов спорта не должен удивляться, когда россияне обманывают. Они это делают, поскольку занимались этим в 2014 году, когда не понесли настоящего наказания. И это скандал с Валиевой просто очередной пример», — заявила Бреннан на YouTube-канале TheSkatingLesson.

Добавим, что рассмотрение дела фигуристки Камилы Валиевой проходило с 26 по 28 сентября в Лозанне. В четверг CAS объявил, что слушание продолжится 9 и 10 ноября.