ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Журналистка USA Today: россиян надо выгонять с Олимпийских игр, они будут жульничать

МОК не прислал ОКР приглашение на летние ОИ-2024 в Париже в установленную дату.
Журналистка USA Today: россиян надо выгонять с Олимпийских игр, они будут жульничать
29 сентября 2023 12:01
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Американская журналистка издания USA Today высказалась против выступления россиян на Олимпиадах.

Отметим, что ближайшие Игры пройдут летом 2024 года в Париже.

«Пока не выгнать россиян с Олимпиады или двух Олимпиад, олимпийский мир, мир фигурного катания и других видов спорта не должен удивляться, когда россияне обманывают. Они это делают, поскольку занимались этим в 2014 году, когда не понесли настоящего наказания. И это скандал с Валиевой просто очередной пример», — заявила Бреннан на YouTube-канале TheSkatingLesson.

Добавим, что рассмотрение дела фигуристки Камилы Валиевой проходило с 26 по 28 сентября в Лозанне. В четверг CAS объявил, что слушание продолжится 9 и 10 ноября.

источник: «Советский спорт»
«Okko Спорт» стал официальным вещателем чемпионата Саудовской Аравии в России
Бензема и Роналду теперь будут играть и для российских болельщиков.
29.09.2023 12:13
Футбол
автор: Виталий Стопин
ФАС поддержала возвращение рекламы пива на спортивных аренах
Запрет начал действовать с 1 января 2005 года.
29.09.2023 11:24
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Генсек Федерации футбола Кении подтвердил, что матч с Россией пройдет в Турции 16 октября
Генсек Федерации футбола Кении подтвердил, что матч с Россией пройдет в Турции 16 октября
Ранее команда Валерия Карпина сыграет с другой африканской командой.
29.09.2023 11:16
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Романцев объяснил, почему Глушаков не смог найти себе команду в РПЛ
Футболист будет выступать во Второй лиге.
29.09.2023 11:07
Футбол
автор: Александр Шульгин
В Татарстане объяснили, почему Казань не примет финал Кубка России и матч за Суперкубок в 2024 году
Город должен был проводить встречу за Суперкубок УЕФА.
29.09.2023 10:13
Футбол
автор: Александр Шульгин
Романцев посоветовал Дзюбе извиниться за слова о Семаке
Ветеран тренерского цеха счел неподобающим поведение футболиста.
29.09.2023 09:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Прекрасное завершение карьеры». Мор — о переходе Дзагоева в «Ламию»
Футболист становился трёхкратным чемпионом России в составе ЦСКА.
29.09.2023 09:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.