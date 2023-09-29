Генсек РФС Митрофанов: Россия не использует Азию как шантаж УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что союз не шантажирует УЕФА переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.

Отметим, что на этой неделе исполком европейской организации допустил до соревнований юношеские сборные России не старше 17 лет.

«Мы же не пытаемся давить на УЕФА — либо так, либо мы в Азию. Это вопрос возвращения российского футбола в международный спорт, пути этого возвращения. Конечно, возвращаться нужно. Мы не использовали и не используем Азию как шантаж, это действительно одна из дорог, но она будет возможна, как мы уже говорили, только тогда, когда и ФИФА будет согласна снять запрет на участие в международных соревнованиях», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В УЕФА заявили, что остальные сборные России вернутся к соревнованиям после завершения СВО..