«Okko Спорт» стал официальным вещателем чемпионата Саудовской Аравии в России

В России появилась возможность официального просмотра матчей чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Официальным и эксклюзивным вещателем турнира стал «Okko Спорт».

Подписчики увидят до трёх матчей Саудовской Про-лиги в неделю. Все ключевые встречи будут показаны на телеканале «Okko Спорт». Сервис отмечает, что матчи будут доступны в Okko как в прямом эфире, так и в записи с возможностью выбора аудиодорожки. К каждому показанному матчу будут доступны хайлайты (нарезка самых интересных моментов матча). Контракт предполагает выпуск редакционных программ, посвящённых чемпионату Саудовской Аравии и другой контент, посвящённый турниру.

После семи туров лидером чемпионата Саудовской Аравии является его действующий чемпион «Аль-Иттихад», набравший 18 очков. На втором месте идёт «Аль-Хиляль» (17), а на третьем — «Аль-Таавун» (16).