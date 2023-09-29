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«Okko Спорт» стал официальным вещателем чемпионата Саудовской Аравии в России

Бензема и Роналду теперь будут играть и для российских болельщиков.
29 сентября 2023 12:13
автор: Виталий Стопин

В России появилась возможность официального просмотра матчей чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Официальным и эксклюзивным вещателем турнира стал «Okko Спорт».

Подписчики увидят до трёх матчей Саудовской Про-лиги в неделю. Все ключевые встречи будут показаны на телеканале «Okko Спорт». Сервис отмечает, что матчи будут доступны в Okko как в прямом эфире, так и в записи с возможностью выбора аудиодорожки. К каждому показанному матчу будут доступны хайлайты (нарезка самых интересных моментов матча). Контракт предполагает выпуск редакционных программ, посвящённых чемпионату Саудовской Аравии и другой контент, посвящённый турниру.

После семи туров лидером чемпионата Саудовской Аравии является его действующий чемпион «Аль-Иттихад», набравший 18 очков. На втором месте идёт «Аль-Хиляль» (17), а на третьем — «Аль-Таавун» (16).

источник: «Советский спорт»
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