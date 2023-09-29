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Никита Салтыков: чемпионский «Лестер» ― ориентир для «Крыльев Советов»

Самарцы намерены идти шаг за шагом.
29 сентября 2023 12:23
автор: Виталий Стопин

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков заявил, что самарскому клубу сейчас надо равняться на «Лестер Сити» образца сезона-2015/2016. Тогда «лисы» без огромного бюджета сенсационно стали чемпионом английской Премьер-лиги.

«Сейчас нам много кто говорит, что мы можем повторить успех «Крыльев Советов» 20-летней давности. Но пока надо не терять очки на последних минутах. Ничего загадывать не хочется. Помню, как футболисты «Лестера» в чемпионский сезон сначала говорили про количество очков, которое нужно набрать, чтобы избежать вылета из АПЛ. Затем они считали очки, чтобы в восьмёрку попасть, потом, чтобы оказаться в топ-4, а только потом они выиграли АПЛ. Чемпионский «Лестер» может быть ориентиром для «Крыльев Советов», — приводит слова Салтыкова «Чемпионат».

«Крылья Советов» в девяти матчах набрали 18 очков и располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. В ближайшем матче чемпионата России самарцы сыграют со «Спартаком».

источник: Чемпионат.com
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