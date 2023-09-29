Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони возобновил тренировки с командой

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони получил разрешение на возобновление тренировок с остальными членами команды.

Напомним, что 23-летний футболист обвиняется в насилии. На минувшей неделе одна из девушек отозвала свой иск к Антони.

«С момента появления первых обвинений в июне Антони сотрудничал с полицией как в Бразилии, так и в Великобритании, и продолжает это делать. Как работодатель Антони, «Манчестер Юнайтед» принял решение о том, что он возобновит тренировки в Каррингтоне и будет доступен для участия в матчах, пока полиция будет проводить расследование», — говорится в заявлении пресс-службы манкунианцев.

Антони дал показания бразильской полиции еще в июне, но стражи закона его не арестовали и не стали выдвигать обвинений.