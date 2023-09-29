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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони возобновил тренировки с командой

Ближайший матч клуб проведет 30 сентября против «Кристал Пэлас».
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони возобновил тренировки с командой
29 сентября 2023 13:34
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони получил разрешение на возобновление тренировок с остальными членами команды.

Напомним, что 23-летний футболист обвиняется в насилии. На минувшей неделе одна из девушек отозвала свой иск к Антони.

«С момента появления первых обвинений в июне Антони сотрудничал с полицией как в Бразилии, так и в Великобритании, и продолжает это делать. Как работодатель Антони, «Манчестер Юнайтед» принял решение о том, что он возобновит тренировки в Каррингтоне и будет доступен для участия в матчах, пока полиция будет проводить расследование», — говорится в заявлении пресс-службы манкунианцев.

Антони дал показания бразильской полиции еще в июне, но стражи закона его не арестовали и не стали выдвигать обвинений.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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