Главный тренер «Баварии» Тухель рассказал, когда Нойер вернётся к полноценным тренировкам

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что голкипер клуба Мануэль Нойер пока не готов к полноценному возвращению в строй.

В декабре 37-летний футболист получил перелом голени, катаясь на лыжах. В четверг голкипер вернулся к частичным занятиям в общей группе мюнхенской команды.

«Это еще один шаг в нужном направлении. Как только он вернется к полноценным тренировкам, все может развиваться очень быстро, но до этого еще далеко», - приводит слова Тухеля пресс-служба «Баварии»

В составе мюнхенского клуба Нойер стал 11-кратным чемпионом Германии и два раза выигрывал Лигу чемпионов.