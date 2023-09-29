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Главный тренер «Баварии» Тухель рассказал, когда Нойер вернётся к полноценным тренировкам

Футболист получил травму в декабре прошлого года.
29 сентября 2023 13:46
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что голкипер клуба Мануэль Нойер пока не готов к полноценному возвращению в строй.

В декабре 37-летний футболист получил перелом голени, катаясь на лыжах. В четверг голкипер вернулся к частичным занятиям в общей группе мюнхенской команды.

«Это еще один шаг в нужном направлении. Как только он вернется к полноценным тренировкам, все может развиваться очень быстро, но до этого еще далеко», - приводит слова Тухеля пресс-служба «Баварии»

В составе мюнхенского клуба Нойер стал 11-кратным чемпионом Германии и два раза выигрывал Лигу чемпионов.

источник: ФК «Бавария»
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