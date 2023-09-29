Президент «ПСЖ» заявил, что Мбаппе останется в клубе на следующий сезон

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о будущем в клубе нападающего Килиана Мбаппе.

Минувшим летом француз отказался продлевать контракт с командой из Парижа до лета 2025 года.

«Мы счастливы, что он у нас есть, и он будет у нас в следующем сезоне. Он любит этот клуб и является фантастическим игроком. Он лучший игрок в мире. Мы очень рады», — цитирует Аль-Хелаифи журналист Адриан Гренье на своих социальных сетях.

В текущем сезоне Мбаппе провёл пять матчей в чемпионате Франции и забил семь мячей.