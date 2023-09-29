Хасанби Биджиев: в Греции Дзагоев сможет проявить себя на хорошем уровне

Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев отреагировал на переход полузащитника Алана Дзагоева в «Ламию». 33-летний хавбек подписал контракт с греческим клубом, будучи свободным агентом.

«Дзагоев – неординарный футболист, отличающийся принятием нестандартных решений на поле. Он всегда был заряжен на борьбу, был одним из лидеров ЦСКА. К сожалению, в последние годы Алана преследовали травмы, из-за чего он пропускал достаточно много времени.

Переход Дзагоева в «Ламию» получился неожиданным. В Греции интересный чемпионат и очень импульсивные болельщики, которые сильно любят футбол. Алан – опытный игрок, он сможет проявить себя в «Ламии» на хорошем уровне», - цитирует Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

Дзагоев является воспитанником академии Коноплёва. Профессиональную карьеру он начинал в клубе «Крылья Советов-СОК», затем 14 сезонов провёл в ЦСКА. С армейцами Алан трижды стал чемпионом России, четыре раза поднимал над головой Кубок и Суперкубок страны.

Последним клубом футболиста стал «Рубин», за который он выступал с сентября 2022 года. В казанской команде Алан отыграл 20 матчей, забил три гола и дважды ассистировал партнёрам.