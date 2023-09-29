Точилин отреагировал на слова Юсупова о перспективах «Сочи» в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал слова полузащитника команды Артура Юсупова о перспективах клуба в РПЛ.

До этого хавбек заявил, что для борьбы за место в топ-3 «нужно вкладывать деньги».

«Не знаю, что Юсупов имел в виду. Что значит «вкладывать деньги»? Трансферы? Окно закрыто. На сегодняшний момент уже ничего не исправить. Клуб стабилен», — приводит слова специалиста Sport24.

Отметим, что после девяти туров «Сочи» располагается 15-й позиции турнирной таблицы чемпионата России, имея в своем активе шесть очков.