«Это надо оставить в себе и не показывать публично». Божович дал совет Дзюбе в ситуации с Семаком

Бывший главный тренер «Ростова» Миодраг Божович высказался о ситуации вокруг Артёма Дзюбы.

Ранее форвард «Локомотива» на вопрос о примирении с наставником «Зенита» Сергеем Семаком, ответил: «А кто это?»

«Это вообще некорректно. Я не понимаю, почему Артем это сделал. Может быть что угодно, но все равно Дзюба играл за «Зенит», Семак был его тренером. Обиды, может, и были, но это надо оставить в себе, не надо публично это показывать!» — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

Подчеркнём, что весной 2023 года в матче 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» Дзюба отказался пожимать руку Семаку после финального свистка.