Камоцци считает, что Соболев был прав, говоря о возможной победе «Спартака» в Лиге Европы

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал слова нападающего красно-белых Александра Соболева, который сказал, что московский клуб мог выиграть Лигу Европы в 2022 году.

«Соболев прав — «Спартак» мог бы побороться за трофей ЛЕ. Тогда тренером стал Паоло Ваноли, который по итогам сезона выиграл Кубок России», — приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что в тот розыгрыш турнира «Спартак» занял первое место в группе. В 1/8 финала красно-белые должны были сыграть с «РБ Лейпцигом». Однако в феврале российские клубы были исключены из еврокубков из-за тяжелой политической ситуации в мире.