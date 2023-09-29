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«Всё это было сказано в шутку». Мостовой — о нежелании возглавить «Сатурн»

Бывший игрок сборной России проходит обучение на тренера в академии РФС.
29 сентября 2023 15:24
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию об отказе возглавить «Сатурн».

Ранее гендиректор подмосковного клуба Роман Широков заявил, что бывший футболист «Сельты» отказался тренировать команду из-за низкого уровня игроков.

«Все это было сказано в шутку, мы же футболисты — у нас за плечами много лет в футболе. Ну какой «Сатурн? Что мне там делать? Этот диалог состоялся, когда Кононова не было в клубе, а сейчас там на месте тренера, как знаю, уже сам Рома Широков. Нет, меня никто в «Сатурн» не звал! Это все шутки», — цитирует Мостового Sport24.

источник: Sport24.ru
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