Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал совет Арсену Захаряну в «Реале Сосьедад»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал совет полузащитнику Арсену Захаряну, который перешёл из стана бело-голубых в «Реал Сосьедад».

«Понятно, Арсен в новой команде, новая культура. Надо чуть привыкнуть и очень важно выучить язык. Захарян ещё молод, ему 20 лет. Он старается, работает.

Что бы посоветовал? Оставаться человеком, каким он и является. Ментально готовиться, что сначала будет тяжело, но нужно будет продолжать работать», — цитирует Личку Sport24.

В нынешнем сезоне Захарян провёл в футболке «Сосьедада» 3 матча (35 минут) и не отметился результативными действиями. Его контракт с басками рассчитан до 30 июня 2029 года.