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«Ницца» выступила с заявлением по поводу попытки суицида Бека-Бека

Футболист был близок к крайним мерам.
«Ницца» выступила с заявлением по поводу попытки суицида Бека-Бека
29 сентября 2023 15:10
автор: Виталий Стопин
автор фото: ФК "Ницца"

Пресс-служба ФК «Ницца» выступила с заявлением по поводу ситуации с полузащитником команды Алексисом Бека-Бека. Утром 29 сентября 22-летний футболист угрожал покончить жизнь самоубийством, стоя на краю моста в Ницце.

«История о любовном разрыве — ложь. Она не имеет никакого отношения ни к чему произошедшему и полностью вырвана из контекста.

Наш клуб больше не будет комментировать эту историю», — приводит заявление пресс-слуlбы «Ниццы» Instant Foot.

Алексис Бека-Бека в 2021 году переехал в Россию и стал игроком «Локомотива». Железнодорожники заплатили «Кану» за его трансфер € 6 млн (данные портал Transfermarkt). В 28 матчах за красно-зелёных француз отметился четырьмя результативными передачами. 1 августа прошлого года «Локомотив» объявил о продаже Бека-Бека в «Ниццу» за € 12 млн. Действующий контракт Бека-Бека с «Ниццей рассчитан до 30 июня 2027 года.

Бека-Бека ушел с края моста: специалисты смогли отговорить футболиста от самоубийства

источник: «Советский спорт»
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