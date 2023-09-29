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Евгений Ловчев: слова Дзюбы о Семаке – хамство, их не понял даже Слуцкий

Заслужил ли Сергей Богданович такое?
29 сентября 2023 15:17
автор: Тимур Пацюк

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на скандальный эпизод с Артёмом Дзюбой.

Ранее форвард «Локомотива», отвечая на вопрос о примирении с наставником «Зенита» Сергеем Семаком, заявил: «А кто это?»

«Артём ушёл в тему шоу-бизнеса уже довольно прилично, и это диктует в том числе и его высказывания. Он всегда был острым на язык.

Слова по Семаку — хамство. По-моему, даже Слуцкий не понял этих слов. Вся эта игра на публику приведёт к тому, что Артём станет изгоем, Семак точно не заслужил этих слов. Тут надо или объяснять, что ты имел в виду, или не говорить такого», - написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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