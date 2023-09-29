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Захарян пропустит четвёртый подряд матч «Реал Сосьедада»

Арсен пока не готов помочь своей команде.
Захарян пропустит четвёртый подряд матч «Реал Сосьедада»
29 сентября 2023 15:22
автор: Виталий Стопин
автор фото: ФК "Реал Сосьедад"

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отсутствует в заявке своей команды на матч 8-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао. Об этом сообщает пресс-служба бело-синих.

В начале нынешней недели 20-летний россиянин вернулся к тренировкам в общей группе после того, как переболел коронаврусом (COVID-19). Ожидалось, что Захарян сможет принять участие в следующем матче с «Атлетиком», но в итоге медицинский и тренерские штабы крула решили не форсировать его возвращение на поле.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Арсен Захарян принял участие в трёх матчах и пока не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне, выступая за московское «Динамо», полузащитник провёл 27 матчей в РПЛ и стал автором четырёх забитых мячей и семи результативных передач.

Баскское дерби между «Реалом Сосьедад» и «Атлетиком» состоится в субботу, 30 сентября, в Сан-Себастьяне и начнётся в 22:00 мск.

источник: ФК «Реал Сосьедад»
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