Агент полузащитника «Сент-Луиса» Левена оценил шансы своего клиента сыграть за сборную России

Футбольный агент Йорг Ленговски оценил шансы своего клиента, полузащитника американского «Сент-Луиса» Эдуарда Левена, играть за сборную России.

«Эдуард имеет российское гражданство. Он еще не был вызван в национальную сборную. Но перед ЧМ-2018 мы общались с Черчесовым. Если возникнет интерес к Левену, мы будем готовы это обсудит», — приводит слова агента Sport24.

Отметим, что в текущем сезоне хавбек провел за «Сент-Луис» 30 матчей, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.