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Дмитрий Булыкин: в России лучший психолог — это виски с колой

Возможно, такой помощи и не хватило Бека-Бека.
29 сентября 2023 15:32
автор: Тимур Пацюк

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о психологических проблемах, с которыми сталкивались его одноклубники. Поводом послужил инцидент с экс-футболистом «Локомотива» Алексисом Бека-Бека. Француз после расставания с девушкой залез на мост в Ницце и угрожал самоубийством.

«С Бека-Бека я не знаком. Помню, что когда его покупали в «Локомотив», думали, что он станет суперзвездой и его продадут за большие деньги.

Вообще в любом хорошем иностранном клубе есть психолог, который всегда общается с футболистами. Но я не помню, чтобы в командах, где я выступал, были какие-то подобные проблемы, как с Бека-Бека.

Требовалась ли мне помощь психолога? Наоборот – в такие моменты я помогал многим ребятам. Но в России самый лучший психолог — виски с колой. Хотя профессиональный специалист, как в «Локомотиве», это намного круче», - цитирует Булыкина «РБ-Спорт».

Напомним, что за плечами экс-футболиста выступления за «Байер», «Андерлехт», «Фортуну» (Дюссельдорф), «Аякс», «Твенте».

источник: «РБ-Спорт»
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