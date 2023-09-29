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Гендиректор «Балтики»: встреча с таким большим клубом, как ЦСКА, будет из ряда вон для нас

Калининградцы готовятся к армейцам.
29 сентября 2023 15:42
автор: Тимур Пацюк

Гендиректор «Балтики» Кирилл Волженкин поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Сейчас мы в таком положении, что нам надо идти от матча к матчу. В каждой игре «Балтике» нужно показывать свой максимум, чтобы рассчитывать на успех. Ближайший матч — с ЦСКА, и мы хотим победить.

Что касается армейского прошлого Игнашевича, то этот вопрос лучше задать ему. Понятно, что встреча с таким большим клубом будет из ряда вон для нас. Но мы настраиваемся на три очка», — цитирует Волженкина «Матч ТВ».

Напомним, главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич большую часть карьеры провёл в ЦСКА. С красно-синими он стал пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА, по шесть раз поднимал над головой Кубок и Суперкубок страны.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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