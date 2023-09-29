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Непомнящий считает, что «Крылья Советов» и «Спартак» являются бесшабашными командами

Клубы будут противостоять друг другу в матче 10-го тура РПЛ.
29 сентября 2023 16:02
автор: Степан Шереметьев

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче 10-го тура чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

Встреча между командами состоится 1 октября в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Мои симпатии на стороне «Крыльев» уже третий год. На самарцев не давит бремя лидера, они раскованны. «Спартак» — точно такая же бесшабашная в хорошем смысле слова команда: может обыграть любого соперника. Сегодняшние «Крылья Советов» — раздражитель для красно-белых, они из-за высокой позиции в таблице будут москвичей дополнительно мотивировать», — приводит слова специалиста RT.

«Спартак» с 16 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы РПЛ. «Крылья Советов» находятся на второй строчке, имея в своём активе 18 очков.

источник: «RT на русском»
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