Непомнящий считает, что «Крылья Советов» и «Спартак» являются бесшабашными командами

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче 10-го тура чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

Встреча между командами состоится 1 октября в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Мои симпатии на стороне «Крыльев» уже третий год. На самарцев не давит бремя лидера, они раскованны. «Спартак» — точно такая же бесшабашная в хорошем смысле слова команда: может обыграть любого соперника. Сегодняшние «Крылья Советов» — раздражитель для красно-белых, они из-за высокой позиции в таблице будут москвичей дополнительно мотивировать», — приводит слова специалиста RT.

«Спартак» с 16 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы РПЛ. «Крылья Советов» находятся на второй строчке, имея в своём активе 18 очков.