Гризманн признался, что поставил себя в свой состав фэнтези Ла Лиги

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что позволило ему забить гол в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:0) и помочь своей команде одержать победу.

«Моя игра в матче с «Осасуной»? Да, я забил гол. Всё потому, что я поставил себя в свой состав фэнтези Ла Лиги. Это придало мне сил», – приводит слова 32-летнего футболиста DAZN.

После шести сыгранных матчей «Атлетико» располагается на пятом месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своём активе 13 очков. Гризманн в текущем сезоне за команду Диего Симеоне провёл 14 матчей и забил шесть голов.