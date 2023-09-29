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Гризманн признался, что поставил себя в свой состав фэнтези Ла Лиги

По словам француза, это помогло ему отличиться в матче «Осасуной».
29 сентября 2023 16:11
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что позволило ему забить гол в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:0) и помочь своей команде одержать победу.

«Моя игра в матче с «Осасуной»? Да, я забил гол. Всё потому, что я поставил себя в свой состав фэнтези Ла Лиги. Это придало мне сил», – приводит слова 32-летнего футболиста DAZN.

После шести сыгранных матчей «Атлетико» располагается на пятом месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своём активе 13 очков. Гризманн в текущем сезоне за команду Диего Симеоне провёл 14 матчей и забил шесть голов.

источник: DAZN
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