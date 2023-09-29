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Хаби Алонсо высказался о своём возможном назначении в «Реал»

В настоящий момент испанец тренирует «Байер».
29 сентября 2023 16:31
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился мнением по поводу новости о том, что он в скором времени может возглавить «Реал».

Ранее появилась информация, что 41-летний специалист является главным кандидатом на замену Карло Анчелотти на посту наставника мадридского клуба.

«Мадрид»? Сейчас сентябрь, ещё очень рано. Я остаюсь сосредоточенным. Мы хорошо начали сезон, мы хотим, чтобы все игроки были сосредоточены. Поэтому я должен быть первым в этом отношении», — приводит слова Алонсо Marca.

Алонсо был назначен на должность главного тренера «Байера» в октябре прошлого года. После пяти проведённых матчей леверкузенская команда под его руководством занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 13 очков.

источник: Marca
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