Хаби Алонсо высказался о своём возможном назначении в «Реал»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился мнением по поводу новости о том, что он в скором времени может возглавить «Реал».

Ранее появилась информация, что 41-летний специалист является главным кандидатом на замену Карло Анчелотти на посту наставника мадридского клуба.

«Мадрид»? Сейчас сентябрь, ещё очень рано. Я остаюсь сосредоточенным. Мы хорошо начали сезон, мы хотим, чтобы все игроки были сосредоточены. Поэтому я должен быть первым в этом отношении», — приводит слова Алонсо Marca.

Алонсо был назначен на должность главного тренера «Байера» в октябре прошлого года. После пяти проведённых матчей леверкузенская команда под его руководством занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 13 очков.