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Салтыков высказался о возможном переходе в топ-клуб РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» стал главным открытием стартовых туров нового сезона РПЛ.
29 сентября 2023 16:33
автор: Виталий Стопин

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о слухах о его возможном переходе в топ-клуб РПЛ.

«Что касается слухов о моём будущем, то я являюсь футболистом «Крыльев Советов» ― хочу играть за эту команду. Если будет вариант с топ-клубом чемпионата России, то я, как минимум, подумаю.

Надо понимать, какой именно клуб во мне заинтересован. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение», — цитирует Салтыкова «Чемпионат».

Никита Салтыков перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды он уходил в аренды в санкт-петербургскую «Звезду» и тольяттинский «Акрон». В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провёл за самарцев 12 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

источник: Чемпионат.com
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