Психолог объяснил, почему Бека-Бека в ближайшее время нельзя допускать до матчей

Спортивный психолог Александра Хусаинова объяснила, почему хавбека «Ниццы» Алексиса Бека-Бека в ближайшее время не стоит допускать до матчей. Сегодня бывший игрок «Локомотива» взобрался на мост и обещал покончить жизнь самоубийством из-за расставания с девушкой.

«Игроку нужен перерыв. Потому что суицидальное поведение является выходящим за норму привычного поведения. Нужна работа не просто с психологами, а с психиатрами или с психотерапевтами. Допускать его к работе не то что нельзя, это для него не полезно и небезопасно. Любой матч – это стресс», — цитирует Хусаинову «Спорт-Экспресс».

Напомним, в сезоне-2021/2022 Бека-Бека провёл за «Локомотив» 28 матчей и отдал 4 голевых паса. В августе 2022 года Алексис перебрался в «Ниццу».