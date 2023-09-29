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Владислав Пантелеев: осуждать решение Кутепова перейти в «Велес» точно не стоит

Илья теперь выступает во Второй лиге.
29 сентября 2023 17:30
автор: Тимур Пацюк

Экс-игрок «Спартака» Владислав Пантелеев высказался о решении защитника Ильи Кутепова перейти в «Велес». Клуб из Москвы выступает во Второй лиге.

«Я думаю, Илья пошёл за игровой практикой. Выбор был очевиден. Кутепов сам признавался, что хотел остаться в Москве. К тому же он пошёл к своему тренеру Евгению Бушманову, с которым работал в «Спартаке-2».

Обидно ли, что такой игрок сейчас во Второй лиге? Конечно, хотелось бы, чтобы Илья выступал за сборную России и в РПЛ. Но и его выбор осуждать точно не стоит», — цитирует Пантелеева «Матч ТВ».

Напомним, Кутепов является чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. На ЧМ-2018 он отыграл все 5 матчей национальной команды в стартовом составе и без замен.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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