Румменигге выступил за допуск юниорских сборных России: дети невиновны и нуждаются в помощи

Член исполнительного комитета УЕФА Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему проголосовал за допуск юниорских команд сборной России к международным турнирам.

«Дети — жертвы конфликта. Они невиновны и нуждаются в помощи, не несут никакой ответственности за этот конфликт и не должны подвергаться дополнительному наказанию», — приводит слова Румменигге Bild.

Напомним, что ранее исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. При этом все матчи российские команды должны проводить без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории РФ.