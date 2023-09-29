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Румменигге выступил за допуск юниорских сборных России: дети невиновны и нуждаются в помощи

Ранее исполком УЕФА допустил до своих соревнований национальные команды РФ, в которых играют футболисты не старше 17 лет.
29 сентября 2023 17:33
автор: Степан Шереметьев

Член исполнительного комитета УЕФА Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему проголосовал за допуск юниорских команд сборной России к международным турнирам.

«Дети — жертвы конфликта. Они невиновны и нуждаются в помощи, не несут никакой ответственности за этот конфликт и не должны подвергаться дополнительному наказанию», — приводит слова Румменигге Bild.

Напомним, что ранее исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. При этом все матчи российские команды должны проводить без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории РФ.

источник: Bild
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