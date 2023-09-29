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Никита Салтыков рассказал о своём опыте выступления за «Чертаново»

Игрок является воспитанником московской команды.
29 сентября 2023 17:39
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился воспоминаниями об игре в составе «Чертаново».

«Чертаново» ― кайф. Кайф от того, что мы все вместе жили. По вечерам рубились в манеже «на жопу», всё делали вместе. Самое классное воспоминание ― когда мы пять на пять зарубались со старшим годом в манеже. Пацаны с травмами оттуда уходили, никто не хотел проигрывать. Накал сумасшедший ― в РПЛ такого нет», – приводит слова 19-летнего футболиста «Чемпионат».

В прошлом году Салтыков присоединился к «Крыльям Советов». В нынешнем сезоне за самарский клуб он провёл 12 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 300 тысяч евро.

источник: Чемпионат.com
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