Сергей Балахнин: Карпин столкнулся с отсутствием новых идей, «Ростов» играет, как и 2 года назад

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о нынешнем наставнике донского клуба Валерии Карпине.

«В чём-то критика Валерия Георгиевича огульна, в чём-то оправдана. В любом случае он заслуженно входит в элиту наших специалистов. К несчастью, он сейчас столкнулся с отсутствием новых идей. Команда играет так же, как два года назад. Противники уже адаптировались», - цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После 9 туров «Ростов» занимает 11-е место в таблице. В активе жёлто-синих всего 9 очков. В прошлом сезоне дончане стали четвёртыми, при этом до последнего тура претендовали на серебряные медали.