Французский журналист: никто во Франции не предполагал, что у Бека-Бека есть психологические проблем

Журналист L’Equipe Эрве Пенно прокомментировал инцидент, который случился с бывшим футболистом «Локомотива» Алексисом Бека-Бека.

«Я очень удивлен, потому что это крайне неожиданное известие. Было ли в поведении Бека-Бека что-то необычное после возвращения из России? Нет, никто даже не предполагал, что у него есть психологические проблемы», — приводит слова Пенно «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что бывший хавбек «Локомотива», перешедший в «Ниццу» Алексис Бека-Бека стоит у крою моста Маньян и угрожает покончить жизнь самоубийством.

Пожарные в пригороде Ниццы смогли снять Бека-Бека со 100-метрового виадука. Сейчас с футболистом работают психологи и полицейские.

Бека-Бека играл за «Локомотив» с 2021 по 2022 год и провел за клуб 21 матч. Железнодорожники продали хавбека в «Ниццу» за 12 млн евро плюс 2 млн в виде бонусов за достижения.