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Президент «Бешикташа» прокомментировал информацию о возобновлении интереса к Баринову

Турецкий клуб хотел приобрести хавбека в прошлое зимнее трансферное.
29 сентября 2023 17:51
автор: Степан Шереметьев

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби отреагировал на информацию о возобновлении интереса к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Это фейк», — приводит слова руководителя Sport24.

Турецкий клуб хотел приобрести хавбека в прошлое зимнее трансферное, но не смог договориться с москвичами о сумме компенсации. Накануне появилась информация, что «Бешикташ» по-прежнему интересуется россиянином и минувшим летом узнавал возможные условия его трансфера, но в последний день трансферного окна отказался от сделки.

источник: Sport24.ru
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