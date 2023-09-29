«Ростов» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

«Ростов» и «Урал» огласили стартовые составы команд на матч 10-го тура чемпионата России.
Очная встреча футбольных клубов пройдёт в пятницу, 29 сентября, в Ростове-на-Дону. Начало игры – 19:00 мск.
«Ростов»: Песьяков, Мелёхин, Чернов, Вахания, Осипенко, Миронов, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Бегич, Итало, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Кики, Бикфалви, Гильерме Шеттине.
После девяти сыгранных туров «Ростов» находится на 11-й позиции, имея в своём активе девять очков. «Урал» с 14 очками располагается на восьмом месте.
источник: «Советский спорт»