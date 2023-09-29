Червиченко объяснил, почему не верит в отставку Карпина из «Ростова»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не видит причины увольнять Валерия Карпина с должности главного тренера «Ростова».

«Команда играет теми, кого сама открывает, поэтому зачем вообще задумываться об увольнении? От добра добра не ищут. Взять в «Ростов» вместо Карпина какого‑то клоуна, который будет просить дорогих игроков и не сможет работать с молодыми футболистами? Кому это надо? У нас достаточно команд, которые специализируются на этом», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Карпин руководит «Ростовом» с декабря 2017 года, учитывая годичный перерыв на работу со сборной России. С марта прошлого года он совмещает две деятельности. После девяти проведённых матчей жёлто-синие занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе девять очков.