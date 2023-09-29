Александр Мостовой: Кокорин входит число пяти лучших нападающих России

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

«Кокорин сейчас находится в самом расцвете сил. Пару сезонов на высоком уровне он ещё способен выдать. Конечно, чемпионат Кипра — не Ла Лига или Серия А, но его клуб выступает в Лиге Европы, а это показывает определенный уровень. И Саша в этом турнире уже забил.

Прошлый сезон стал очень важным для Кокорина, он вернул уверенность в себе. На мой взгляд, сейчас Александр входит в пятерку лучших российских форвардов», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В прошлом розыгрыше чемпионата Кипра Александр Кокорин помог своей команде выиграть золотые медали. В итоге 32-летнего россиянина признали лучшим игроком турнира.

Александр Кокорин начал подготовку к новому сезону в составе «Фиорентины», но под занавес летнего трансферного окна он вновь ушёл в аренду в «Арис». Контракт Александра с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года. В Серии А он оказался в январе 2021 года. Портал Tranfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 1 млн.