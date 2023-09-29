Осинькин оценил переход Алана Дзагоева в греческую «Ламию»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением по поводу того, что бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев заключил контракт с греческой «Ламией».

«Я рад за Алана. Он всегда хотел поиграть за границей, попробовать себя в другом футболе. Его квалификация и манера игры позволяли надеяться, что он там был бы очень востребован. Надеюсь, у него всё получится. Надеюсь, его опыт и мастерство позволят ему быстро влиться в состав новой команды», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Последним клубом Дзагоева стал «Рубин», за который он выступал с сентября 2022 года. В казанской команде Алан провёл 20 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранен он на протяжении 14 лет играл в составе ЦСКА.