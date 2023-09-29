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Цорн опубликовал пост в поддержку Бека-Бека

Игрока сегодня сняли с моста.
29 сентября 2023 18:53
автор: Александр Кожевников

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поддержал бывшего полузащитника московского клуба Алексиса Бека-Бека после попытки суицида.

«Ты не одинок. В требовательном мире профессионального спорта ваше психологическое здоровье так же важно, как и физические возможности. Я хочу, чтобы ты знал, что являешься частью заботливого сообщества, которое тебя понимает. Помни, если сейчас многие вещи кажутся сложными, то со временем жизнь станет ярче, благодаря людям, которые тебя окружают и поддерживают. Я желаю тебе и твоей семье сил и счастья», — написал Цорн в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что бывший хавбек «Локомотива», перешедший в «Ниццу» Алексис Бека-Бека стоит у крою моста Маньян и угрожает покончить жизнь самоубийством.

Пожарные в пригороде Ниццы смогли снять Бека-Бека со 100-метрового виадука. Сейчас с футболистом работают психологи и полицейские.

Бека-Бека играл за «Локомотив» с 2021 по 2022 год и провел за клуб 21 матч. Железнодорожники продали хавбека в «Ниццу» за 12 млн евро плюс 2 млн в виде бонусов за достижения.

источник: «Советский спорт»
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