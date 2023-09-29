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Гендиректор «Тобола» Канчельскис заявил, что не может уволить главного тренера

Этот вопрос находится в компетенции акционеров.
29 сентября 2023 18:55
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис рассказал о ситуации в команде и отметил, что не может решать вопрос об увольнении главного тренера команды.

«Мы немного надломились в психологическом плане, чуть-чуть сломалась команда после такой маленькой нашумевшей феерии в Европе. Мы стараемся. Главная задача на будущее — следующая игра. Но уже совсем скоро финал Кубка Казахстана. Он состоится 4 ноября. Все игроки уже мысленно в финале Кубка. Победа в Кубке главный ориентир для «Тобола»? Естественно, все думают об этом матче. Это же финал. Чем ближе, тем волнительнее. Но сейчас не нужно думать об этом. Нужно выходить и играть, отдать все силы в ближайшем матче чемпионата. Большой ли кредит доверия у главного тренера серба Милича Чурчича? Это вопрос к нашим акционерам. Они это решают, а не я», — приводит слова Канчельскиса «Спорт День за Днем».

«Тобол» не выигрывает в чемпионате Казахстана уже семь игр подряд. Команда занимает 8-е место за три тура до финиша.

источник: «Спорт день за днем»
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