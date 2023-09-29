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Эрик тен Хаг раскритиковал напряжённый график футболистов

По мнению нидерландского специалиста, нагрузка на игроков с каждым годом только усиливается.
29 сентября 2023 19:03
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подверг критике напряжённый график футболистов.

«В этом сезоне из-за требований к футболистам мы уже расширили состав нашей команды. В середине прошлого сезона состоялся чемпионат мира, поэтому он получился более длительным. Раз за разом график увеличивается, несмотря на постоянные замечания со стороны моих коллег. Это уже даже не нагрузка на футболистов, а перенагрузка. Футболисты больше не могут с ней справляться», – приводит слова 53-летнего специалиста Sky Sports.

В октябре «Манчестер Юнайтед» предстоит провести пять матчей. После шести сыгранных туров «красные дьяволы» располагаются на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав девять очков.

источник: Sky Sports
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