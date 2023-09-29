Первый тренер Дзагоева считает, что Алан перешел в «Ламию» не из-за футбола

Юрий Наниев, первый тренер экс-игрока сборной России Алана Дзагоева, отреагировал на переход своего ученика в «Ламию». Футболист подписал контракт с греческим клубом на один сезон.

«Думаю, Алан просто захотел за границей пожить. По крайней мере, не из-за футбола. Наверное, там получше, спокойнее, поэтому решил перебраться туда. Будем смотреть за его успехами, что он там сделает», — приводит слова специалиста Sport24.

Стоит напомнить, что Дзагоев провел 59 матчей за сборную России и забил девять мячей. Алан является трехкратным чемпионом России в составе московского ЦСКА.