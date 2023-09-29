ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гари Невилл сделал выбор между Месси и Роналду

Спортивный комментатор признался, что любит этого футболиста.
29 сентября 2023 19:21
автор: Глеб Шевяков

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», футбольный тренер и комментатор Гари Невилл заявил, что по-прежнему считает Криштиану Роналду величайшим игроком всех времён.

«Я люблю Криштиану. Он, наверное, меня не любит за то, что я говорил, но я хочу думать, что через 5-10 лет он поймет, что я давал комментарии с хорошими намерениями. Я хотел, чтобы он понял: когда тебе исполняется 35-36, более молодые и менее талантливые игроки в раздевалке полагаются на тебя. Роналду – по-прежнему мой самый любимый игрок всех времен. Это тот, кого я выбираю, когда говорю о величайшем игроке всех времен. Знаю, что многие назовут Месси, но я люблю Криштиану», – приводит слова 48-летнего специалиста Marca.

В ноябре прошлого года португальский форвард расторг соглашение с манкунианцами после того, как игрок дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану.

В начале 2023 года Роналду на правах свободного агента перешёл в саудовский «Аль-Наср», за который с тех пор сыграл 27 матчей, забил 23 гола и отдал семь результативных передач.

источник: Marca
Деограсия пообещал, что «Оренбург» выложится на 1000% в матче с «Зенитом»
Хозяева должны быть сверхмотивированы.
29.09.2023 19:36
Футбол
автор: Денис Владимиров
Защитник «Крыльев Советов» Горшков заявил, что «Спартак» в любой момент может решить эпизод
Команды встретятся в десятом туре РПЛ.
29.09.2023 19:34
Футбол
автор: Александр Кожевников
Почеттино заявил, что хочет видеть в «Челси» по два игрока на каждую позицию
Специалист хочет усилить запасной состав.
29.09.2023 19:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Ростов» – «Урал»: Егорычев забил второй гол гостей
Форвард «шмелей» отличился на 18-й минуте.
29.09.2023 19:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ростов» – «Урал»: гости открыли счёт на 5-й минуте
Отличился нападающий Гильерме Шеттине.
29.09.2023 19:19
Футбол
автор: Денис Владимиров
Первый тренер Дзагоева считает, что Алан перешел в «Ламию» не из-за футбола
В последнее время игрок находился в статусе свободного агента.
29.09.2023 19:15
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Эрик тен Хаг раскритиковал напряжённый график футболистов
По мнению нидерландского специалиста, нагрузка на игроков с каждым годом только усиливается.
29.09.2023 19:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.