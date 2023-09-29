Гари Невилл сделал выбор между Месси и Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», футбольный тренер и комментатор Гари Невилл заявил, что по-прежнему считает Криштиану Роналду величайшим игроком всех времён.

«Я люблю Криштиану. Он, наверное, меня не любит за то, что я говорил, но я хочу думать, что через 5-10 лет он поймет, что я давал комментарии с хорошими намерениями. Я хотел, чтобы он понял: когда тебе исполняется 35-36, более молодые и менее талантливые игроки в раздевалке полагаются на тебя. Роналду – по-прежнему мой самый любимый игрок всех времен. Это тот, кого я выбираю, когда говорю о величайшем игроке всех времен. Знаю, что многие назовут Месси, но я люблю Криштиану», – приводит слова 48-летнего специалиста Marca.

В ноябре прошлого года португальский форвард расторг соглашение с манкунианцами после того, как игрок дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану.

В начале 2023 года Роналду на правах свободного агента перешёл в саудовский «Аль-Наср», за который с тех пор сыграл 27 матчей, забил 23 гола и отдал семь результативных передач.