Почеттино заявил, что хочет видеть в «Челси» по два игрока на каждую позицию

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил о необходимости улучшить наполненность состава «Челси».

«Когда Бен показывает свою лучшую игру, он является одним из лучших левых защитников в мире. Есть только один Бен Чилуэлл и один Рис Джеймс. Клуб пытается решить проблему глубины состава.

Я хотел бы под два футболиста на каждую позицию.

Когда в составе есть один игрок на позицию, как было в прошлом, то трудно подписать контракт с ещё одним сильным игроком, чтобы он оставался на скамейке запасных», - приводит слова Почеттино BBC.