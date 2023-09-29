ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Почеттино заявил, что хочет видеть в «Челси» по два игрока на каждую позицию

Специалист хочет усилить запасной состав.
29 сентября 2023 19:32
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил о необходимости улучшить наполненность состава «Челси».

«Когда Бен показывает свою лучшую игру, он является одним из лучших левых защитников в мире. Есть только один Бен Чилуэлл и один Рис Джеймс. Клуб пытается решить проблему глубины состава.

Я хотел бы под два футболиста на каждую позицию.

Когда в составе есть один игрок на позицию, как было в прошлом, то трудно подписать контракт с ещё одним сильным игроком, чтобы он оставался на скамейке запасных», - приводит слова Почеттино BBC.

источник: BBC
Антон Митрюшкин: не удивил уровень 2DROTS, это профессиональная команда хорошего уровня
Вратарь «Химок» высоко оценил уровень соперника по Кубка России.
29.09.2023 19:45
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Ростов» – «Урал»: хозяева с пенальти сократили отставание в счёте
11-метровый удар реализовал защитник Максим Осипенко.
29.09.2023 19:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Деограсия пообещал, что «Оренбург» выложится на 1000% в матче с «Зенитом»
Хозяева должны быть сверхмотивированы.
29.09.2023 19:36
Футбол
автор: Денис Владимиров
Защитник «Крыльев Советов» Горшков заявил, что «Спартак» в любой момент может решить эпизод
Команды встретятся в десятом туре РПЛ.
29.09.2023 19:34
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Ростов» – «Урал»: Егорычев забил второй гол гостей
Форвард «шмелей» отличился на 18-й минуте.
29.09.2023 19:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гари Невилл сделал выбор между Месси и Роналду
Спортивный комментатор признался, что любит этого футболиста.
29.09.2023 19:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ростов» – «Урал»: гости открыли счёт на 5-й минуте
Отличился нападающий Гильерме Шеттине.
29.09.2023 19:19
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.